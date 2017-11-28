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Медикаменты против депрессии внесли в список «Доступных лекарств»

28 ноября 2017 года Источник:ДЕЛО

Включение в программу реимбурсации «Доступные лекарства» трех предложенных Министерством здравоохранения новых нозологий, по предварительным подсчетам, может обойтись госбюджету почти в 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Решением министерства по рекомендации национальных и международных экспертов для обеспечения больных в программу планируется добавить по три новых нозологий 9 МНН: для лечения язвы и хронических гастроэнтерологических патологий, депрессивных состояний и анемии беременных в первом триместре. Согласно предварительным подсчетам, включение этих заболеваний обойдется бюджету почти в 300 млн», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Минздрав обнародовал для общественного обсуждения проект постановления о внесении изменений в перечень лекарств, входящих в программу реимбурсации.

Проект постановления предполагает включение в список препаратов, стоимость которых подлежит возмещению, МНН по хроническим заболеваниям желудка и двенадцатиперстной кишки, депрессии и депрессивному синдрому, а также препараты для профилактики лечения анемии в первом триместре беременности. Кроме того, в программу предлагается включить еще два МНН по сердечно-сосудистым заболеваниям — лозартан, глибенкламид.

Напомним, что программа реимбурсации «Доступные лекарства» начала работать с 1 апреля 2017 года. Под программу подпадают лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа.

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