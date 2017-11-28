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Нацбанк отменил послабления для банков

28 ноября 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальный банк Украины с 28 ноября отменяет свое постановление от 24 февраля 2015 года №129 О некоторых вопросах деятельности банков, которое вводило послабления для банков в период шокового воздействия сразу нескольких факторов: резкого ухудшения экономической ситуации, значительной девальвации национальной валюты, событий в Крыму и на Востоке.

«Отмена… обусловлена тем, что негативные последствия такого влияния уже идентифицированы банками и учтены в разработанных ими планах мероприятий по приведению показателей своей деятельности к нормативным требованиям, которые сейчас выполняются», – отметили в Нацбанке.

Кроме того, в НБУ добавили, что сейчас происходят положительные изменения и в банковском секторе. То есть стабилизировался курс гривны и улучшилось состояние ликвидности в банковской системе.

В то же время для банков, которые все еще доводят показатели своей деятельности до нормативных требований в рамках планов мероприятий, разработанных по постановлению №129, продлен мораторий на применение мер воздействия за нарушение этих показателей и действие ограничений в отношении осуществления такими банками отдельных видов банковских операций.

Напомним, принятое 24 февраля 2015 года постановление №129 позволяло «не применять к банкам мері воздействия за нарушения экономических нормативов минимального размера регулятивного капитала (Н1), достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2), связанные с переоценкой счетов в иностранной валюте и банковских металлах в связи с ростом после 6 февраля 2015 года курса инвалют и/или вызванные формированием резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям».

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