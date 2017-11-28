Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 ноября 2017 года, 11:32

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В газете «Голос Украины» опубликованы процессуальные кодексы

28 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

В сегодняшнем номере газеты Верховного Совета «Голос Украины» опубликован Закон Украины № 2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».

Напомним, 3 октября парламент проголосовал за изменения в процессуальные кодексы. 30 октября спикер парламента подписал закон, а 22 ноября указанные изменения подписал и Президент.

Отметим, что изменения касаются повышения эффективности правосудия, много внимания уделено разделению юрисдикции судов различных специализаций, а также сведению к минимуму злоупотребления процессуальными правами сторон. Также запланированы изменения относительно электронного правосудия, усиления роли альтернативных способов разрешения споров, решения вопроса групповых исков и т.д.

Читайте также:

  • 13 главных изменений хозяйственного и гражданского процессов (инфографика);

  • Основные новшества законопроекта №6232 в плане разграничения юрисдикций (инфографика).

    • Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

     



    Присоединяйтесь к обсуждению!

    Автор *
    E-mail
    Текст *
    Осталось
    из 1000 символов
    * - Поля, обязательные для заполнения.

    № 47 (1039) от 21/11/17 Свежий номер

    Телекоммуникации

    № 47 (1039)
    Государство и юристы

    Финальная игра

    Судебная практика

    Счетная плата

    Тема номера:

    Сети-лайт

    Частная практика

    Штатное расписание

    Архив голосованийVox Populi

    Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

    Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

    Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

    Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

    Первое решение Верховного Суда

    Все вышеперечисленное

    Ничего из перечисленного не считаю главным событием

    Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

    • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    Пресс-релизы

    Бесплатная лекция!
    “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

    ESQUIRES празднует свой первый юбилей

    28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

    Далее...

    "Юридическая практика" в соцсетях

    fb youtube fb fb

    Заказ юридической литературы

    ПОДПИСКА

    Что такое RSS?RSS-ленты

    RSS ЮП: Новости

    RSS ЮП: Свежий номер

    На главную
    ЮрПремия
    ТОП 50
    Продвижение
    Магазин
    Реклама
    Авторам
    Контакты
    Отзывы
    База документов
    © Юридическая практика, 1997-2015
    Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом