он же e-mail

Сегодня 28 ноября 2017 года, 11:32

В газете «Голос Украины» опубликованы процессуальные кодексы

В сегодняшнем номере газеты Верховного Совета «Голос Украины» опубликован Закон Украины № 2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».

Напомним, 3 октября парламент проголосовал за изменения в процессуальные кодексы. 30 октября спикер парламента подписал закон, а 22 ноября указанные изменения подписал и Президент.

Отметим, что изменения касаются повышения эффективности правосудия, много внимания уделено разделению юрисдикции судов различных специализаций, а также сведению к минимуму злоупотребления процессуальными правами сторон. Также запланированы изменения относительно электронного правосудия, усиления роли альтернативных способов разрешения споров, решения вопроса групповых исков и т.д.

Читайте также: