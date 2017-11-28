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Дело Романа Насирова рассмотрят 7 декабря

28 ноября 2017 года Источник:День

Шевченковский районный суд Киева назначил дело по обвинению отстраненного председателя ГФС Романа Насирова и руководителя Департамента погашения долгов ГФС Владимира Новикова к рассмотрению по существу на 7 декабря.

Соответствующее решение объявил председательствующий судья Владимир Бугиль в понедельник во время подготовительного судебного заседания по рассмотрению обвинительного акта в отношении Р.Насирова.

"Суд постановил на основании обвинительного акта назначить судебное заседание на 7 декабря на 10:00", - сказал В.Бугиль.

Также суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП о продлении возложенных на Р.Насирова и В.Новикова процессуальных обязанностей на срок два месяца.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 ноября направила в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По данным следствия, председатель ГФС причастен к так называемому "газовому делу" народного депутата Александра Онищенко. По мнению детективов, в течение 2015 года, он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для задействованных в схеме компаний на общую сумму 2019 млрд грн.

В начале марта суд арестовал Р.Насирова с возможностью залога в 100 млн грн, которую внесли его супруга и тесть. После этого отстраненный глава ГФС вышел из СИЗО. Позже эту меру еще несколько раз продлевали.

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