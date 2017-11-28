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Сегодня 28 ноября 2017 года, 10:01

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию банка “Золотые ворота” и Уникомбанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Ликвидация банка “Золотые ворота” продлена до 4 декабря 2018 года, а Уникомбанка – до 3 декабря 2018 года.

ФГВФЛ продлил ликвидацию Интеграл-банка на 1 год до 26 ноября 2018 года.