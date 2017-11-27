Сегодня 27 ноября 2017 года, 18:52

Суд аннулировал три спецразрешения для "Нафтогаза"

Апелляционный административный суд Киева лишил НАК "Нафтогаз Украины" права на разработку Будищанско-Чутовской, Оболонской и Писаревской газоносных площадей. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

По мнению Нафтогаза, решение суда приведет к значительным потерям госбюджета и местных бюджетов Полтавской области в течение ближайших лет.

"За период действия специальных разрешений на указанных лицензионных участках планировалось добыть 69,6 млрд куб. м газа и 10,7 млн т нефти и газового конденсата. Соответственно, только рентные платежи в Государственный бюджет должны были составить более 148 млрд гривен. Более 7,4 млрд гривен должно было поступить в местные бюджеты Полтавской области", - отметили в Нафтогазе.

Отмечается, что за 5 лет подготовки этих территорий к добыче Нафтогаз инвестировал в разведывательные и подготовительные работы около 800 млн гривен. Планы на 2017 предусматривали инвестирования еще 1,1 млрд гривен.

Нафтогаз также обратил внимание на опасность возвращения к практике непрозрачного распределения отобранных у государственных компаний участков между частными структурами. По информации компании, определенные частные компании уже подготовили заявки на отобранные у Нафтогаза участки.