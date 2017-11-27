Сегодня 27 ноября 2017 года, 18:52

В Госстате сообщили об уменьшении доли убыточных предприятий

Доля убыточных предприятий в январе-сентябре 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 сократилась на 29,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, прибыль крупных и средних предприятий Украины в январе-сентябре 2017 года составила 368,6 млрд грн, что на 36,3% больше, чем в прошлом году.

Также сообщается, что убытки крупных и средних предприятий составили 130,8 млрд грн, что на 30,6% меньше, чем в 2016 году.

Отметим, что за указанный период финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 237,8 млрд грн прибыли (в январе-сентябре 2016 года - 82 млрд грн).