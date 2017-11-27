Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 ноября 2017 года, 18:52

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Госстате сообщили об уменьшении доли убыточных предприятий

27 ноября 2017 года Источник:День

Доля убыточных предприятий в январе-сентябре 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 сократилась на 29,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, прибыль крупных и средних предприятий Украины в январе-сентябре 2017 года составила 368,6 млрд грн, что на 36,3% больше, чем в прошлом году.

Также сообщается, что убытки крупных и средних предприятий составили 130,8 млрд грн, что на 30,6% меньше, чем в 2016 году.

Отметим, что за указанный период финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 237,8 млрд грн прибыли (в январе-сентябре 2016 года - 82 млрд грн).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 47 (1039) от 21/11/17 Свежий номер

Телекоммуникации

№ 47 (1039)
Государство и юристы

Финальная игра

Судебная практика

Счетная плата

Тема номера:

Сети-лайт

Частная практика

Штатное расписание

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом