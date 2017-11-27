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С начала года ГФС выявила сомнительных операций на сумму почти 6 млрд грн

27 ноября 2017 года Источник:epravda.com.ua

С начала года специалистами Офиса крупных налогоплательщиков было выявлено сомнительных операций на сумму почти 6 миллиардов гривен. Об этом говорится в сообщении Офиса.

«В основном это бестоварные сделки, генерируемые предприятиями - так называемыми «встречными транзитами», которые занимаются подменой товарных позиций. Все эти сделки происходят только на бумаге и не имеют отношения к реальному движению товаров или услуг», - сообщили в пресс-службе.

«Через сеть транзитных предприятий они направляются к плательщикам реального сектора экономики с целью минимизации бюджетных платежей», - сказано в сообщении.

Сообщается, что в результате прекращения формирования кредита на оборотную сумму в 6 млрд грн специалистам Офиса удалось не допустить прямых бюджетных потерь на сумму почти 1,2 млрд грн НДС (за счет не включения подобных операций в налоговую отчетность по НДС).

Напомним, Минфин разработал законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации налоговых накладных, чтобы упростить процедуру для бизнеса.

В то же время, Кабинет министров предоставил отрицательное заключение по законопроекту о модификации системы остановки регистрации налоговых накладных, разработанного «комитетом Южаниной».

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