НБУ купил более 1 млрд долл. США непублично

С начала года объем покупки НБУ валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса составил 1,039 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Валютные интервенции этой формы осуществляются с осени прошлого года с целью оперативного реагирования на изменения ситуации на валютном рынке путем запроса цены на покупку/продажу иностранной валюты у субъектов рынка и заключения сделок с банком, который предложил лучшую цену», - говорится в сообщении.
Согласно обнародованным критериям отбора, в этой валютной интервенции НБУ могут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.
Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериям: объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и НБУ; объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты; объем активов банка.
В НБУ считают, что такие критерии дают возможность отобрать из действующих 87 банков, те 20 финансовых учреждений, удельный вес которых в общем объеме операций на межбанковском валютном рынке превышает 70%. Перечень банков-участников интервенции публикуется в начале каждого квартала.
Регулятор отмечает, что с начала года объем продажи НБУ валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса составляет 154 млн долларов, объем покупки - 1,039 млрд долларов.
За первый отчетный период – с 20 по 24 ноября включительно, общий объем покупки валюты Нацбанком через интервенции составил 30 млн долларов, продажи - 20 млн долларов.
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