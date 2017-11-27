Сегодня 27 ноября 2017 года, 17:21

Украина требует от ЕС общего авиационного пространства

Украина требует от ЕС принятия решения об общем авиационном пространстве, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Никаких обсуждений это не требует. Мяч находится на поле ЕС, и они сейчас делают все для того, чтобы согласовать», – рассказал Порошенко.

Президент напомнил, что во время переговоров о ратификации Соглашения об ассоциации украинской аргументацией было требование, что не только Украина должна выполнять свои обязательства перед ЕС, но и Евросоюз – перед Украиной.

«Это была наша аргументация, когда постоянно, вы помните, откладывалось принятие безвизового режима. Уже кое-кто потерял надежду из журналистов и начинал «троллить» украинскую сторону. И в конце концов это (введение безвиза – Ред.) произошло», – добавил глава государства.