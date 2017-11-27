Сегодня 27 ноября 2017 года, 15:50

АМКУ оштрафовал «Киевстар» за непредоставление информации в установленный комитетом срок

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал крупнейшего оператора мобильной связи «Киевстар» на 54,4 тыс. грн за непредоставление информации в установленный комитетом срок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в комитете считают, что компания нарушила законодательство о защите экономической конкуренции, не предоставив по требованию госуполномоченного АМКУ информацию в установленный комитетом срок.

В комментарии журналистам, компания пояснила свой отказ тем, что подобная информация может быть получена только на основании судебного решения.

«АМКУ запрашивал у «Киевстар» информацию, которая касалась телефонных переговоров одного из субъектов хозяйствования. Известно, что согласно ст.31 Конституции Украины тайна телефонной связи защищена законом и может быть нарушена только на основании решения суда Украины», — рассказали в «Киевстаре».

В свою очередь антимонопольное ведомство ссылается на профильный закон, который дает ему право запрашивать информацию с ограниченным доступом. Однако, по мнению оператора, положения этого закона не предусматривают, что такое право распространяется на персональные данные абонентов мобильной связи и, в частности, информацию об их телефонных разговорах, для которых установлен специальный режим защиты.

«Киевстар» планирует обжаловать наложение штрафа в судебном порядке.