Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 ноября 2017 года, 15:50

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

АМКУ оштрафовал «Киевстар» за непредоставление информации в установленный комитетом срок

27 ноября 2017 года Источник:ДЕЛО

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал крупнейшего оператора мобильной связи «Киевстар» на 54,4 тыс. грн за непредоставление информации в установленный комитетом срок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в комитете считают, что компания нарушила законодательство о защите экономической конкуренции, не предоставив по требованию госуполномоченного АМКУ информацию в установленный комитетом срок.

В комментарии журналистам, компания пояснила свой отказ тем, что подобная информация может быть получена только на основании судебного решения.

«АМКУ запрашивал у «Киевстар» информацию, которая касалась телефонных переговоров одного из субъектов хозяйствования. Известно, что согласно ст.31 Конституции Украины тайна телефонной связи защищена законом и может быть нарушена только на основании решения суда Украины», — рассказали в «Киевстаре».

В свою очередь антимонопольное ведомство ссылается на профильный закон, который дает ему право запрашивать информацию с ограниченным доступом. Однако, по мнению оператора, положения этого закона не предусматривают, что такое право распространяется на персональные данные абонентов мобильной связи и, в частности, информацию об их телефонных разговорах, для которых установлен специальный режим защиты.

«Киевстар» планирует обжаловать наложение штрафа в судебном порядке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 47 (1039) от 21/11/17 Свежий номер

Телекоммуникации

№ 47 (1039)
Государство и юристы

Финальная игра

Судебная практика

Счетная плата

Тема номера:

Сети-лайт

Частная практика

Штатное расписание

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом