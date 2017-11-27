АМКУ оштрафовал «Киевстар» за непредоставление информации в установленный комитетом срок

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал крупнейшего оператора мобильной связи «Киевстар» на 54,4 тыс. грн за непредоставление информации в установленный комитетом срок. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, в комитете считают, что компания нарушила законодательство о защите экономической конкуренции, не предоставив по требованию госуполномоченного АМКУ информацию в установленный комитетом срок.
В комментарии журналистам, компания пояснила свой отказ тем, что подобная информация может быть получена только на основании судебного решения.
«АМКУ запрашивал у «Киевстар» информацию, которая касалась телефонных переговоров одного из субъектов хозяйствования. Известно, что согласно ст.31 Конституции Украины тайна телефонной связи защищена законом и может быть нарушена только на основании решения суда Украины», — рассказали в «Киевстаре».
В свою очередь антимонопольное ведомство ссылается на профильный закон, который дает ему право запрашивать информацию с ограниченным доступом. Однако, по мнению оператора, положения этого закона не предусматривают, что такое право распространяется на персональные данные абонентов мобильной связи и, в частности, информацию об их телефонных разговорах, для которых установлен специальный режим защиты.
«Киевстар» планирует обжаловать наложение штрафа в судебном порядке.
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