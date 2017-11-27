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Шосткинский горрайсуд выступил против укрупнения судов

27 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Предложенное Государственной судебной администрацией (ГСА) укрупнение судов по своей сути не является оптимизацией и создаст много проблем, считают судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области. Собрание судей данного суда приняло решение от 22 ноября 2017 года № 15, в котором высказалось о неприемлемости варианта оптимизации от ГСА и предложило свое видение укрупнения.

В решении судьи привели много аргументов против оптимизации в целом, отметив, что на XIV внеочередном съезде судей председатель ГСА не смог объяснить, какие именно результаты ожидаются от оптимизации, а значит «руководители ГСА Украины не знают, для чего осуществлять укрупнение судов и как они в дальнейшем будут работать, но твердо убеждены, что это необходимо делать, поскольку, мол, опыт Италии указывает, что все будет хорошо».

Так, ГСА предлагает создать Шосткинский окружной суд на базе Шосткинского горрайонного, Ямпольского райсуда и Середино-Будского райсуда в границах районов, на которые распространяется юрисдикция данных судов. Собрание судей Шосткинского горрайонного суда считает, что такой вариант - вовсе не «оптимизация», и рекомендуют создать два окружных суда - Шосткинский и Середино-Будский.

Аргументируя свою позицию, собрание судей обращает внимание на отсутствие расчетов с подтверждением того, что создание Шосткинского окружного суда по предложению ГСА действительно повлечет сокращение расходов. Да и в целом «такая цель укрупнения судов как необходимость сокращения расходов бюджета является достаточно сомнительной и авантюрной», говорится в решении, поскольку судьям нового суда придется ездить в разные помещения суда (расходы на командировки, служебный транспорт), в каждом помещении одного и того же суда необходимо будет обустроить отдельные кабинеты для каждого судьи и помощников, а для оперативной передачи документов в электронной форме нужны качественные сканеры и отдельные работники для сканирования. «Таким образом, не может идти речь ни о каком ожидаемом сокращении расходов государственного бюджета», - убеждены в Шосткинском горрайонном суде.

Кроме того, учитывая соседство с РФ, ежедневное перемещение судей и подозреваемых/обвиняемых создаст повышенный риск провокаций, отмечают в суде. Актуальна и проблема транспортного сообщения, плохих автодорог и т.п., что повлечет сложности перемещения не только для судей, но и в первую очередь для граждан – участников процессов, в результате «будет расти недовольство судебной властью, которое вначале будет выливаться на судей, рассматривающих дело». Много спорных вопросов и касаемо работы следственных судей. Также в Шосткинском горрайсуде задаются вопросом, почему речь идет об оптимизации только местных общих судов и одновременно не создаются апелляционные округа.

«Репутационные риски от укрупнения судов являются слишком большими, а негативные последствия укрупнения станут непоправимым ударом по судебной реформе и имиджу Украины», - говорится в решении собрания судей.

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