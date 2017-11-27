Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Постановлением №883 уменьшено максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 до 50 км / ч.
Как считают в КМУ, это в свою очередь будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.
«На сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км / ч, а в особых пунктах - 30 км / ч. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза», - идет речь в сообщении правительства.
Как ранее писала «ЮП», правительство изменило порядок выдачи водительских удостоверений. Подробности читай по ссылке.
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