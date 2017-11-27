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В Минсоцполитики сообщили количество переселенцев поставленных на учет

27 ноября 2017 года Источник:День

На Украине взято на учет почти 1,5 миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма. Таковы данные, обнародованы Минсоцполитики.

«По состоянию на 27 ноября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 494 тыс. 806 переселенцев или 1 млн 219 тыс. 467 семей из Донбасса и Крыма», - говорится в сообщении .

По состоянию на 27 ноября 2017 года, по данным ведомства, получателям помощи профинансировано 2 579 941 тыс. гривен.

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