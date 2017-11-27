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ВСП утвердил заключение к законопроекту о Высшем совете правосудия

27 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Рассмотрев проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Высшем совете правосудия» об особенностях принятия решения о временном отстранении от правосудия в порядке дисциплинарной ответственности, ВСП пришел к выводу о нецелесообразности его принятия с учетом следующего. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Виды дисциплинарного взыскания в отношении судей определены частью первой статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», пунктом 4 которого установлено, что к судьям может применяться дисциплинарное взыскание в виде представления о временном (от одного до шести месяцев) отстранение от правосудия с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации, определенного органом, осуществляющим дисциплинарное производства в отношении судей, и последующим квалификационным оцениванием для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде.

Общие требования к содержанию решения Дисциплинарной палаты ВСП установлено частью восьмой статьи 50 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

Пунктом 4 части первой статьи 105 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» определены полномочия Национальной школы судей Украины о проведении курсов, установленных квалификационным или дисциплинарным органом, повышения квалификации судей, временно отстранены от правосудия.

Полномочия Высшей квалификационной комиссии судей Украины также установлено статьей 93 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

«Итак, полномочия Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Национальной школы судей Украины четко определены законодательством и не требуют усовершенствования. Таким образом, принятие этого законопроекта не может достичь задекларированной автором цели в части разграничения полномочий органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении судей, и ВККС. Кроме того, законопроект № 7230 не отвечает требованиям нормотворческой техники, поскольку предложенные изменения по сути лишь дублируют нормы уже действующих законодательных актов, а в соответствии с общими требованиями нормотворческой техники проекты законов и нормативно-правовых актов должны рационально и адекватно урегулировать общественные отношения; правовые нормы должны быть сжатыми, четкими и недвусмысленными», - резюмируют в ВСП.

Учитывая указанное ВСП не поддержал законопроекту№ 7230 и считает его принятия нецелесообразным.

Напомним, что к полномочиям ВСП пунктом 15 части первой статьи 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» отнесено предоставление обязательных для рассмотрения консультативных заключений по законопроектам по вопросам создания, реорганизации или ликвидации судов, судоустройства и статуса судей.

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