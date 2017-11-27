Сегодня 27 ноября 2017 года, 14:19

Услугой «Брак за сутки» воспользовалось более 20 тыс. пар

На сегодняшний день к проекту «Брак в сутки» присоединилось 58 украинских населенных пунктов, а услугой воспользовалась 21 тыс. пар. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Тwitter.

«Еще 22 города и одно село присоединились к пилотному проекту «Брак за сутки». Сегодня услуга «Брак за сутки» доступна уже в 58 населенных пунктах, где без лишней бумажной волокиты и ожиданий поженилась 21 тыс. пар», - сообщил П.Петренко.

Также Павел Петренко добавил, что по документам позаботится украинское министерство.

«Любите, а о документах позаботится Минюст», - написал украинский министр.