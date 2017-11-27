Услугой «Брак за сутки» воспользовалось более 20 тыс. пар

На сегодняшний день к проекту «Брак в сутки» присоединилось 58 украинских населенных пунктов, а услугой воспользовалась 21 тыс. пар. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Тwitter.
«Еще 22 города и одно село присоединились к пилотному проекту «Брак за сутки». Сегодня услуга «Брак за сутки» доступна уже в 58 населенных пунктах, где без лишней бумажной волокиты и ожиданий поженилась 21 тыс. пар», - сообщил П.Петренко.
Также Павел Петренко добавил, что по документам позаботится украинское министерство.
«Любите, а о документах позаботится Минюст», - написал украинский министр.
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: