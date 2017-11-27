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Украина и Грузия подписали два меморандума

27 ноября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Правительства Грузии и Украины подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере развития систем земельных кадастров и в сфере контроля оборота лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«В рамках визита делегации правительства Грузии и Украины подписали два меморандума - о взаимопонимании в сфере развития систем земельных кадастров и в сфере контроля оборота лекарственных средств», - говорится в сообщении.

Как отмечается, важными направлениями сотрудничества между странами является топливно-энергетический сектор, в том числе развитие проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), агросектор, транспорт, прежде всего в сегменте грузовых перевозок, здравоохранение, туризм, развитие малого и среднего предпринимательства.

Украина занимает 5 место среди торговых партнеров Грузии. Объем украинского экспорта в Грузию за 9 месяцев текущего года составил 296,8 млн долл. США (рост - 9,4%). Основные статьи - табак и промышленные заменители табака, черные металлы, мясо и съедобные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, продукты пищевой промышленности, сахар и кондитерские изделия из сахара.

Объем грузинского импорта в Украину за 9 месяцев года составил 49 млн долл. Основной статьей импорта стали алкогольные и безалкогольные напитки и удобрения.

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