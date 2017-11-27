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Стало известно, когда увеличат соцвыплаты людям с инвалидностью

27 ноября 2017 года Источник:Обозреватель

На Украине с 1 декабря 2017 года вырастет размер около десяти видов социальных выплат для людей с инвалидностью. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

«Мы усилили пенсионное обеспечение инвалидов и размер пенсии инвалидам уже увеличен с 1 октября 2017 года. Тем, кто получал 949 грн, пенсия выросла на 44% - до 1373 грн, другим категориям инвалидов повышение произошло в среднем на 11%», – отметил П.Розенко.

При этом вице-премьер-министр подчеркнул, что люди с инвалидностью получают также социальную помощь, которая зависит, в частности, от размера прожиточного минимума.

«В связи с тем, что с 1 декабря этого года произойдет повышение прожиточного минимума, вырастут и соответствующие социальные выплаты людям с инвалидностью – это около десяти видов виплат», – резюмировал П.Розенко.

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