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Украина присоединилась к европейской транспортной сети TEN-T

27 ноября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Украина присоединилась к европейской транспортной сети TEN-T. Как отмечают в Министерстве иностранных дел, это присоединение должно способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров.

«Одним из важных практических результатов Брюссельского саммита Восточного партнерства стало подписание министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и Высоким представителем ЕС Федерикой Могерини Взаимопонимание высокого уровня между Украиной и ЕС о распространении индикативных карт Европейской транспортной сети TEN-T на Украину», - говорится в сообщении.

Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров, совершенствованию логистики, а также упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС.

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