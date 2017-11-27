Сегодня 27 ноября 2017 года, 12:48

Украина присоединилась к европейской транспортной сети TEN-T

Украина присоединилась к европейской транспортной сети TEN-T. Как отмечают в Министерстве иностранных дел, это присоединение должно способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров.

«Одним из важных практических результатов Брюссельского саммита Восточного партнерства стало подписание министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и Высоким представителем ЕС Федерикой Могерини Взаимопонимание высокого уровня между Украиной и ЕС о распространении индикативных карт Европейской транспортной сети TEN-T на Украину», - говорится в сообщении.

Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров, совершенствованию логистики, а также упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС.