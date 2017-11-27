Сегодня 27 ноября 2017 года, 12:48

15 высокопоставленным чиновникам и главам 4 органов местного самоуправления вынесены предписания о нарушениях, - НАПК

На сегодняшний день Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло 15 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, других нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«На сегодняшний день Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло 15 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, других нарушений закона. Такие предписания были вынесены по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок органов государственной власти и местного самоуправления по организации работы по предотвращению и выявлению коррупции. Предписания внесены первому вице-премьер-министру Украины - Министру экономического развития и торговли Украины и руководителям 4 министерств, главам 9 других центральных органов исполнительной власти и руководителям 4 органов местного самоуправления», - сказано в сообщении.