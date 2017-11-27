Сегодня 27 ноября 2017 года, 11:17

Из госбюджета-2018 убрали спецфонд из конфискованных денег

Из проекта государственного бюджета на 2018 год пропал специальный фонд, в который поступали средства, конфискованные от коррупционных преступлений. Об этом говорится в тексте законопроекта, обнародованного на сайте Верховного Совета Украины, передает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

По факту, «коррупционные» деньги, которые должны были направлять на специально определенные направления (прежде всего, оборонительное), теперь растворятся на общих казначейских счетах.

«Специальный фонд “Конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения” предусматривал, что возвращение коррупционных активов будет прозрачным и подконтрольным процессом. При отсутствии такого механизма деньги будут идти в общий фонд государственного бюджета, то есть, по сути, смешаются с другими поступлениями, и отследить их использование будет невозможно», – объясняет изменения в законе юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.