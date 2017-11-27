Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Об этом идет речь в постановлении «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами» № 885 от 10.11.2017 года.
«Этими изменениями, в частности, предполагается, что начинающим водителям будет выдаваться водительское удостоверение с ограниченным правом (запрет превышать скорость 70 км в час) управления транспортными средствами сроком на 2 года», - комментируют в пресс-службе правительства.
Как отмечают в КМУ, принятие акта обусловлено необходимостью коренных изменений в отношении участников дорожного движения к выполнению Правил дорожного движения и, как следствие, уменьшение количества ДТП.
Обмен водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия производится без сдачи экзаменов при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
В случае совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи впервые водительского удостоверения трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения обмен такого удостоверения осуществляется со сдачей теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.
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