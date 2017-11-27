он же e-mail

Сегодня 27 ноября 2017 года, 11:17

Украина попала в список стран с самой опасной организованной преступностью

Украина заняла 113-е место в списке из 137-ти стран мира по уровню организованной преступности. Рейтинг влияния организованной преступности на бизнес составлен экспертами Всемирного экономического форума.

Согласно данным рейтинга, составленного специалистами Всемирного экономического форума, Украина оказалась в группе стран с наивысшим уровнем организованной преступности рядом с государствами Южной, Латинской Америки и Африки. Рядом с Украиной 112-е место занимает Уганда, а 114-е - Тринидад и Тобаго.

По данным ВЭФ, наименьшее влияние организованная преступность имеет в Финляндии, Норвегии, Омане, Исландии и Сингапуре, занявших первые пять строчек рейтинга.

Самое низкое из стран-членов ЕС место в Италии - 123-е.

Эстония заняла 10-е место в рейтинге (наивысшее из стран бывшего СССР), Польша - 54-е, Венгрия - 56-е, Словакия - 64-е, Румыния - 71-е, РФ - 86-е, Молдова - 94-е.

Рейтинг составлен на основе данных за 2015-2016 гг. Странам выставлялись оценки от 1 до 7, где 1 - значительное влияние организованной преступности на бизнес, а 7 - отсутствие влияния.