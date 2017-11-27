Сегодня 27 ноября 2017 года, 11:17

Хорошие новости от «Юридической практики»

Новые процессуальные кодексы подписаны, известен текст

22 ноября Президент Украины подписал Закон Украины № 2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». 24 ноября текст Закона был размещен на сайте парламента, ознакомиться с ним можно по ссылке. Публикация Закона ожидается 28 ноября 2017 года. Согласно Заключительным положениям, Закон вступит в силу со дня начала работы Верховного Суда, определенного решением его Пленума соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», опубликованным в газете «Голос Украины» (кроме отдельных положений законов «О Высшем совете правосудия» и «О судоустройстве и статусе судей»).

Всех клиентов Казначейства переведут на электронный документооборот

Кабинет министров Украины поручил перевести казначейское обслуживание в систему дистанционного обслуживания «Клиент казначейства – казначейство». Согласно распоряжению, правительство рекомендует распорядителям-получателям средств из государственного бюджета подключиться к системе с 1 января 2018 года; из областных, районных, городских бюджетов, а также бюджетов ОТГ - с 1 апреля 2018 года, а распорядителям-получателям сельских бюджетов – с 1 июля 2018 г.

Создан официальный портал ЕС по поддержке малого и среднего бизнеса

МЭРТ запустило официальный портал программы Европейского Союза по поддержке малого и среднего бизнеса на Украине – COSME. Украинские предприниматели могут принимать участие в проектах программы на сумму 900 млн евро. Программа позволяет выйти на рынок ЕС и рынки партнеров программы, получить доступ к информации о правилах ведения предпринимательской деятельности, пройти бизнес-стажировку за границей. Предприниматели могут ознакомится с программой и принять в ней участие при помощи портала cosme.me.gov.ua.

Украинский земельный кадастр признан одним из лучших в мире

Всемирный банк признал украинский земельный кадастр одним из самых совершенных в мире, заявила пресс-служба Госгеокадастра. Как пояснили эксперты Всемирного банка, новый государственный земельный кадастр Украины был разработан в соответствии с лучшими мировыми стандартами, уменьшил стоимость регистрации земельных участков за счет сокращения времени регистрации и уменьшения масштабов коррупции. Кроме того, с октября 2017 года Государственный земельный кадастр начал работать на технологии Blockchain.

Зарегистрировать авто теперь можно в центре Киева

Теперь некоторые услуги сервисных центров МВД можно получить в центре столицы в документ-сервисе «Готово» по ул. Генерала Алмазова, 11. Среди доступных услуг: обмен старого водительского удостоверения на новое; получение нового водительского удостоверения в связи с потерей или кражей; обмен водительского удостоверения в связи с изменением личных данных собственника (фамилия, имя) государственная регистрация нового ТС; перерегистрация ТС в связи с изменением личных данных собственника. Получение услуг будет занимать от 30 минут до часа. Граждан будут обслуживать со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00 и в субботу с 9:00 до 16:45.

Нацбанк упростил условия для расчетов за импорт товаров

Для бизнеса упрощено осуществление авансовых платежей за импорт товаров в иностранной валюте. Соответствующее постановление НБУ действует с 23 ноября. Отменено требование, обязывающее банки осуществлять предварительную оплату в иностранной валюте за импорт товаров по внешнеэкономическому договору, общая стоимость которых превышает 5 млн долл. США (в эквиваленте), исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов. Новая упрощенная процедура должна поспособствовать дальнейшему оживлению внешней торговли, вместе с тем не создавая дополнительного давления на валютном рынке, считают в НБУ.

Арендодатель земли сможет получить компенсацию за ухудшение качества почвы

КМУ принял постановление, которое предусматривает фиксацию в договоре аренды показателей качественных характеристик почвенного покрова земельного участка на момент его передачи в аренду, а также возмещение арендодателю убытков в случае ухудшения качества почвы арендованного земельного участка или приведения его в непригодное состояние. Постановлением внесены изменения в Типовой договор аренды земли. Ожидается, что такое решение будет способствовать защите интересов собственников земельных участков.

В правительстве обещают работать над достижением равенства женщин и мужчин в экономических правах

Кабинет Министров Украины работает над обеспечением достойных условий труда и уровня заработной платы для женщин и мужчин, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. «Первое полугодие 2017 показало нам, что среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин. Безусловно, мы видим определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, когда этот процент составлял 70 и меньше, но очевидно, что нам есть над чем работать, - сказал чиновник. - Правительство и в дальнейшем будет делать все, чтобы те положительные тенденции по обеспечению равенства прав женщин и мужчин, которые мы видим в последние годы, сохранить и интенсифицировать».