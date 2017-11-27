Сегодня 27 ноября 2017 года, 09:46

Европа частично отменит геоблокирование

Члены Европарламента приняли решение запретить со следующего года определенные виды геоблокирования сроком на один год.

Дискриминация на основе местоположения потребителя будет отменена в ЕС для трех категорий товаров: для продуктов, не нуждающихся в физической доставке; электронных услуг; и услуг, предоставляемых в определенных местах.

Новый закон позволит потребителям из ЕС платить одинаковую цену или получать равные услуги, вне зависимости от местоположения. В пресс-релизе Еврокомиссии приведены примеры трех категорий товаров, которые будут освобождены от геоблокирования:

Пример 1: «Клиент из Бельгии желает купить холодильник и находит наиболее подходящий вариант на немецком сайте. У него есть право заказать товар и получить его на условиях поставщика или самому организовать доставку до дома».

Пример 2: «Клиент из Болгарии хочет купить хостинговые услуги для своего веб-сайта у испанской компании. Теперь у него есть доступ к этой услуге, он может зарегистрироваться и приобрести место на сервере, заплатив столько же, сколько клиент из Испании».

Пример 3: «Итальянская семья может приобрести турпоездку в парк развлечений во Франции, не будучи перенаправленной на итальянскую версию сайта».

Новый закон не касается аудио- и видеопродукции, отдельно отметили члены Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС, сообща работавшие над этим документом с момента вынесения его на обсуждение 18 месяцев назад. Однако, небольшие шаги в этом направлении все же делаются. Потребители в ЕС получили право знать, какие условия предлагают покупателям из других стран Евросоюза. Это позволит им принимать более взвешенное и информированное решение.