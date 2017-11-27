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ФГИУ объявил конкурс на должности членов набсоветов в трех предприятиях

27 ноября 2017 года Источник:Finance.Ua

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по отбору претендентов на должности трех независимых членов наблюдательных советов ОАО «Турбоатом», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Одесский припортовый завод».

Об этом сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

“Заявления и документы на конкурс принимаются до 13 января 2018 Конкурс по ОПЗ состоится 2 марта, по Турбоатому – 6 марта, по Центрэнерго – 9 марта”, – написал Трубаров.

Ранее Фонд государственного имущества объявил конкурсный отбор претендентов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательных советов к «Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго».

«Как и в случае с предыдущими конкурсами, у каждого новоизбранного независимого представителя наблюдательного совета Центрэнерго, Турбоатома и ОПЗ будет условный профиль согласно разделению дирекций предприятия по направлениям работы», – отметил руководитель ФГИУ.

В Фонде госимущества также отметили, что при выборе кандидатов в наблюдательный совет существенным будет опыт в приватизационных процессах, соглашениях М&A (сделки слияния и поглощения) и проектах, связанных с ІРО.

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