Ушел из жизни адвокат Юрий Михальский

Сегодня, 25.11.2017, ушел из жизни Заслуженный юрист Украины, адвокат Юрий Михальский.
Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook адвокат Николай Голодняк.
Редакция «Юридической практики» выражает свои искренние соболезнования друзьям и близким умершего.
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