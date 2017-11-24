Сегодня 24 ноября 2017 года, 21:06

Судьи, прокуроры и адвокаты обсудили нюансы профессиональной этики судебного процесса

«Судья в процессе – бог», - такой тезис был озвучен секретарем Украинской ассоциации прокуроров Ярославом Банчуком в начале организованного Национальной академией прокуратуры Украины 24 ноября круглого стола на тему профессиональной этики судебного процесса. Данная фраза стала одним из лейтмотивов мероприятия, поскольку именно у судей больше всего возможностей пресекать конфликты в судебном процессе. Впрочем, по мнению некоторых адвокатов, судьи не всегда имеют смелость пользоваться своими полномочиями.

О прогрессе уголовно-процессуального законодательства напомнил Иван Вернидубов, преподаватель Национальной академии прокуратуры Украины. В советские времена, согласно Уголовному процессуальному кодексу 1960 года, позиция прокурора в судебном процессе была двоякой – он не только поддерживал государственное обвинение, но и осуществлял надзор над судом, кроме того, прокуроры принимали участие не во всех делах. УПК 2012 года, по словам г-на Вернидубова, предоставляет возможности для реализации основной категории этики – справедливости.

Ни процессуальным кодексом, ни кодексом профессиональной этики невозможно урегулировать все этические вопросы судебного процесса, поэтому нужно ориентироваться также на общие принципы человеческих отношений, считает Алексей Скибенко, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины. Прокурор советует читать Канта и помнить о кардиоцентричности права («сердце подскажет», как правильно поступать). «Если каждый из нас будет придерживаться неписаных норм этики, то каждый сделает свой маленький вклад в построение правового государства», - отметил г-н Скибенко.

Соцсети и медиа

Участники круглого стола не обошли стороной и болезненный вопрос общения в социальных сетях. Судья-спикер Днепровского районного суда г. Киева Юлия Иванина озвучила устоявшуюся позицию, что факт «дружбы» в соцсети судьи с прокурором или адвокатом не требует отвода, поскольку не создает потенциальный конфликт интересов. Еще одна актуальная проблема – освещение в СМИ деятельности судебной власти. По словам г-жи Иваниной, журналисты часто бывают необъективными, но наличие недоверия общества к правосудию – неоспоримый факт. А чтобы судьи пользовались общественным доверием, они должны придерживаться правил этики, профессионально выполнять свои обязанности и нести ответственность за нарушения.

В Правилах адвокатской этики много внимания уделено поведению адвоката в соцсетях, ведь именно адвокаты ведут себя в интернете очень активно, часто позволяют себе неэтичные публикации и комментарии, акцентировала Татьяна Ющенко, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной системы «Украинского института будущего», адвокат. По мнению г-жи Ющенко, есть опасность скатиться в «фейсбучное правосудие», когда общество после негативной публикации адвоката о судье в дальнейшем будет воспринимать весь процесс в таком свете, считая правосудие цирком.

«Модным веянием» в социальных сетях стала также публикация адвокатами копий процессуальных и других документов, выставление в негативном свете прокуратуры, что формирует такое же негативное отношение общества к данному ведомству, рассказала Юлия Куликова, замначальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции ГПУ. Кроме того, по ее словам, прокурорам нужно учиться общаться с журналистами, которые обучены задавать провокационные вопросы и манипулировать полученной информацией. В такой ситуации полезными будут и уроки ораторского мастерства, считает г-жа Куликова.

Теория и практика

Запрос на этику формирует общество, уверена Любовь Нецкая, доцент Национальной академии прокуратуры Украины. Какой же должна быть модель этики юристов – базируемой преимущественно на общих правилах, общей и профессиональной одновременно, или же профессиональные правила этики должны превалировать над общими? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, общество сейчас не готово к принятию никаких правил этического поведения, считает адвокат Станислав Батрин, ведь даже сами члены профессиональных сообществ не могут объективно относиться друг к другу.

Кроме темы нарушения кодексов этики был поднят вопрос уместности «чрезмерной этичности» - например, когда прокурор употребляет слова «пожалуйста», «спасибо» при общении со свидетелем в процессе. По мнению доцента кафедры правосудия юридического факультета КНУ им. Т. Шевченко, адвоката Елены Костюченко, в суде нельзя использовать унизительные, нецензурные выражения, а следование участниками судебного процесса правилам хорошего тона не являются выходом за рамки профессиональной этики.

Точно так же участникам процесса важно не бояться быть активными, обратил внимание адвокат Михаил Рейзин. Когда адвокат отстаивает свою позицию в зале суда – это не его личный конфликт с судьей или прокурором, а профессиональный, и не должен выходить за дверь суда. Реальным же нарушением правил этики, по мнению г-на Рейзина, являются ситуации, когда стороны не приходят на заседание, судья затягивает начало заседания и т.п.

Станислав Батрин, который является исполнительным директором Комитета этики правосудия ГО «Открытая Украина» (проект «Открытый суд»), рассказал об опыте видеофиксации судебных процессов. Главная цель такой видеозаписи – внедрение стандартов правосудия, модельного поведения участников процесса, уверил г-н Батрин. По мнению адвоката, если документы – тело процесса, то этика – его душа. Достойное, этичное поведение судей, прокуроров и адвокатов должно стать нормой, ведь позитивная репутация дает долгосрочные преференции. Судья Соломенского районного суда г. Киева Виктория Кицюк согласна с тем, что видеосъемка дисциплинирует участников судебного процесса, позволяет при пересмотре записей увидеть свои ошибки и сделать выводы.

Прискорбно, что у государственных исполнителей нет общего кодекса этики, да и в целом данная профессия требует реформирования. Начальник Шевченковского районного отделения Государственной исполнительной службы г. Киева Богдан Гоций пожаловался на низкое качество подготовки государственных судебных исполнителей, и одна из причин такой ситуации – непопулярность профессии, в связи с чем на работу в ГИС приходят молодые неподготовленные люди после университета, которым нужно отработать несколько лет. Как сложится работа частных исполнителей – покажет время. По крайней мере, свой кодекс этики они приняли на недавнем съезде.

Планы на будущее

Кроме профессиональной этики участников судебного процесса, очень важно не забывать и о правилах этики других лиц, которые присутствуют на судебном заседании, в том числе и гражданских активистов, журналистов, отметили выступающие. Прозвучала идея рекомендовать гражданским организациям, которые занимаются контролем за осуществлением правосудия, принять свои правила этики.

При обсуждении темы дресс-кода участники круглого стола признали целесообразным использование мантий не только судьями, но и прокурорами и адвокатами.

Также было решено инициировать совместное обучение судей, адвокатов и прокуроров по вопросам профессиональной этики. По мнению Виктории Кицюк, такое обучение должно быть не дистанционным, а стационарным, с непосредственным общением юристов между собой и с преподавателями. Для обучения судей профессиональной этике важно приглашать не только судей, но и прокуроров и адвокатов, в свою очередь отметила Елена Панченко, судья Авдеевского городского суда Донецкой области, преподаватель НШСУ. Кроме того, участники мероприятия рекомендуют вузам внедрить преподавание учебной дисциплины по основам судебной этики для магистров права.

Проблемы профессиональной этики судебного процесса можно решить лишь путем объединения усилий судей, прокуроров и адвокатов, правила этики должны быть едиными для всех юристов, но главное – не количество кодексов этики, а их реализация, пришли к консенсусу участники круглого стола. Адвокатам, прокурорам и судьям важно помнить, что своим недостойным поведением они не только портят свою личную репутацию, но и унижают всю профессию.