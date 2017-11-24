Сегодня 24 ноября 2017 года, 18:04

КСУ опубликовал решение по делу о конституционности нормы УПК об автоматическом продлении ареста

Как сообщалось, вчера вечером Конституционный Суд Украины принял первое в этом году решение. Речь о делу по конституционному представлению омбудсмена Валерии Лутковской относительно конституционности положений третьего предложения части третьей статьи 315 Уголовного процессуального кодекса Украины (норма относительно автоматического продления меры пресечения).

«Конституционный Суд Украины считает, что любые положения Кодекса должны применяться органами государственной власти и их должностными лицами с учетом конституционных норм, принципов и ценностей», – говорится в Решении № 1-28/2017 от 23 ноября 2017 года.

Как представляется КСУ, продолжение судом во время подготовительного судебного заседания применения мера обеспечения уголовного производства относительно мер пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей при отсутствии ходатайства прокурора нарушает принцип равенства всех участников судебного процесса, а также принцип независимости и непредвзятости суда, поскольку суд становится на сторону обвинения.

Документ доступен по ссылке.