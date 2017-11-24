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На сайте парламента размещены тексты новых процессуальных кодексов

24 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

На сайте парламента размещен Закон Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» № 2147-VIII от 3 октября 2017 года. Ознакомиться с текстом можно по ссылке.

Отметим, что текст Закона доступен в виде архива. Содержащийся в нем текстовый файл насчитывает 1070 страниц. Статус обозначен как «не вступил в силу».

Согласно Заключительным положениям, Закон вступит в силу со дня начала работы Верховного Суда, определенного решением его Пленума соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», опубликованным в газете «Голос Украины» (кроме отдельных положений законов «О Высшем совете правосудия» и «О судоустройстве и статусе судей»).

Напомним, что новые процессуальные кодексы будут опубликованы 28 ноября 2017 года в газете «Голос Украины». Закон был подписан Президентом Украины еще 22 ноября с.г.

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Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

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