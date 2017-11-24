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28 ноября в газете «Голос Украины» опубликуют новые процессуальные кодексы

24 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

28 ноября с.г. в газете «Голос Украины» будут опубликованы новые редакции Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального кодексов Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины, а также изменения в другие законодательные акты, связанные с судебной реформой на Украине.

Все желающие могут приобрести газету «Голос Украины» 28 ноября 2017 года в розничной сети «Укрпочты» или в редакции газеты по адресу: г.Киев, ул.Петра Нестерова, 4.

Также можно сделать предварительный заказ, отправив письмо на е-мейл publ2@golos.com.ua до 15.00 27 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте газеты.

Как сообщалось на сайте «ЮП», 22 ноября 2017 года Президент Украины подписал соответствующий Закон Украины.

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