Сегодня 24 ноября 2017 года, 15:02

Tax&Business Talks: адвокаты описали сложности работы с ГФС на основе реальных кейсов

Форум Tax&Business Talks продолжил работу панельной дискуссией с представителями государственных органов и юристов о наболевших налоговых проблемах бизнеса.

Модератор сессии Олег Вдовичен, управляющий партнер АО «Вдовичен и Партнеры», сообщил участникам дискуссии о смене формата, предложив участникам изначально обсудить существующие проблемы на примере кейса «Савик Шустер Студия» vs ГФС». Со всеми нюансами дела участников ознакомил Евгений Петренко, партнер МПЦ EUCON. Более подробно спикер остановился на временном промежутке принятия решений, а также на аспектах административного обжалования. Тем не менее, несмотря на то, что адвокаты фактически выиграли все возможные процессы, медиа-бизнес прекратил свое существание. «На самом деле данный кейс показал все проблемы, с которыми сталкивается бизнес», – подвел итоги Евгений Петренко.

В свою очередь Ярослав Романчук, управляющий партнер МПЦ EUCON, отметил, что благодаря данному делу удалось внести существенные изменения в процедуру административного обжалования. «Самое главное в этом процессе – решение о рассмотрении жалобы должно быть мотивированным. Тем не менее, адвокаты, к сожалению, не используют полноценно механизм административного обжалования решений налоговых органов», – считает спикер.

По мнению Дмитрия Донца, партнера PWC Legal, у контролирующего органа должен быть одинаковый подход ко всем налогоплательщикам, а не избирательный, как показывает данный кейс.

«ГФС реформировать можно, но достаточно сложно», – сообщила участникам Яна Бугримова, советник министра финансов Украины. Сложность, по мнению спикера, заключается в человеческом факторе и менталитете госслужащих, поскольку ГФС является очень консервативной организацией.

Остановилась спикер и на законопроектах, которыми предлагается ввести административную и финансовую ответственность должностных лиц. Первый законопроект уже находится на рассмотрении правительства, второй – на стадии доработки.

В свою очередь Дмитрий Донец, сообщил, что действующий НК содержит норму, предусматривающую персональную ответственность за незаконные решения налоговых органов. Как правило, такие решения принимаются руководством региональных органов и именно эти лица должны нести ответственность. Тем не менее, процедура привлечения к ответственности весьма забюрократизирована. Но бизнес вправе после отмены решения в ближайшее время обязать центральный аппарат ГФС запустить процедуру и в дальнейшем обжаловать решение в судебном порядке, в случае если оно содержит формальные причины отказа. «Только после привлечения к ответственности руководителей региональных служб можно будет говорить о существенных сдвигах в реформе ГФС», – уверен г-н Донец.

Подискутировали участники и по части законодательного внедрения института Службы финансовых расследований.