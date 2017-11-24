Сегодня 24 ноября 2017 года, 19:35

Народный депутат предлагает отменить обеспечение безопасности председателя КСУ, усматривая в этом «нелогичность»

На сайте парламента обнародован Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» по обеспечению безопасности председателя Конституционного Суда Украины №7328. Автором является народный депутат Украины Виталий Куприй.

В случае принятия данного законопроекта председатель КСУ будет исключен из числа лиц, безопасность которых обеспечивается в местах постоянного и временного пребывания.

«Отсутствие председателя Суда фактически не влияет на функционирование государственного органа, поскольку Закон предусматривает эффективный механизм возложении обязанностей председателя суда на другого судью. Алгоритмы распределения обращений по вопросам конституционного производства и порядок принятия решений коллегиями, сенатами и Большой Палатой исключает вмешательства Председателя в распределение и принятия решения. Итак, профессиональная деятельность Председателя Суда фактически ничем не отличается от деятельности других судей. Поэтому обеспечение безопасности лишь одного из судей Суда нелогично», – так мотивируется необходимость принятия документа в пояснительной записке.