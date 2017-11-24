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Киев добился реструктуризации еврооблигаций на 101 млн долларов США

24 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Киевский городской совет 21 ноября 2017 года утвердил реструктуризацию еврооблигаций на 101,149 млн долларов США. Это следует из обнародованного решения горсовета в его официальном издании — газете «Хрещатик», сообщает Hubs.ua.

В соответствии с условиями реструктуризации, предполагается установление процентной ставки по евробондам не выше 7,5% годовых, а также амортизационный механизм погашения. В частности, согласно договоренностям, погашение основной суммы будет происходить четырьмя равными траншами 15 июня 2021 года, 15 декабря 2021 г., 15 июня 2022 г. и 15 декабря 2022 г.

При этом, согласно условиям реструктуризации, начисление и выплата процентов держателем ценных бумаг будут осуществляться раз в полгода.

Ранее также сообщалось, что держатели еврооблигаций Киева на сумму 300 млн долларов США, погашение которых должно было наступить в 2016 году, поддержали реструктуризацию бумаг.

Киевсовет тогда сообщал, что собирается реструктуризовать два выпуска бондов на 550 млн долларов.

Держателям киевских облигаций предлагалось списать 25% номинальной стоимости и получить новые еврооблигации Украины с погашением в 2019 и 2020 гг. и ставкой 7,75%, а также государственные деривативы. Такие ценные бумаги будут идентичны с теми, которые были выпущены во время суверенной операции по реструктуризации.

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