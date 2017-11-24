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ГПУ готовит арест одесского бизнесмена по делу о подкупе сотрудника НАБУ

24 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Генеральная прокуратура Украины готовит ходатайство об аресте одесского бизнесмена Вадима Альперина, который предлагал работнику Национального антикоррупционного бюро 800 тыс. долларов США в качестве взятки. Об этом сообщил в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Данную сумму он хотел передать за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий на сумму в 450 млн грн, написал г-н Луценко.

По его словам, такое предложение неправомерной выгоды должностному лицу является оконченным преступлением, поэтому ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого. «Готовим ходатайство об аресте», – отметил генпрокурор.

Как сообщалось, 24 ноября с.г. детективы НАБУ совместно с работниками ГПУ разоблачили лицо, предлагающее сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 000 долларов США.

Предварительно действия лица квалифицированы по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

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