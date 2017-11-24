Сегодня 24 ноября 2017 года, 16:33

Нацполиция розыскивает 68 человек, подозреваемых в дезертирстве

Правоохранители разыскивают 68 человек, подозреваемых в дезертирстве. Об этом на брифинге 24 ноября заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Роман Козьяков, сообщает «Украинская ПРАВДА» со ссылкой на «Укринформ».

«В 2017 году самовольно оставили военную службу, то есть находятся в розыске за дезертирство, 68 человек», – сказал он.

При этом г-н Козьяков уточнил, что это касается дезертирства как из зоны АТО, так и со срочной военной службы.

Как известно, 22 ноября с.г. Львовский областной военный комиссариат опубликовал список из 15 000 человек, которые якобы уклоняются от призыва на военную службу во Львовской области. Однако фактически сразу после этого военкомат удалил свою страницу в соцсети.