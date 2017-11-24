Сегодня 24 ноября 2017 года, 13:31

Адвокаты обсудили целесообразность НДС и налога на выведенный капитал во время Tax&Business Talks

В Киеве проходит первый налоговый форум Tax&Business Talks, организованный Ассоциацией адвокатов Украины.

Открывая форум, президент ААУ Зоя Ярош, напомнила участникам афоризм Бенджамина Франклина: «Неизбежными бывают только смерть и налоги». Она пожелала участникам разобраться в витиеватости законодательства и тех проблемах, которые сегодня стоят перед налогоплательщиками. Первая сессия форума посвящена проблемным вопросам НДС и налогу на выведенный капитал.

Александр Минин, старший партнер «КМ Партнеры», модератор сессии, сообщил, что в следующем году налогу на добавленную стоимость исполнится сто лет. По его мнению, данный налог уже устарел, а со стремительным развитием электронных денег его функция нивелируется. В тоже время спикер сообщил, что Украина находится в непривычном месте в мировой системе налогообложения. Собственно, по некоторым аспектам она находится далеко позади, но в тоже время по некоторым вопросам намного опережает многие европейские страны.

С темой «Инструменты регистрации заблокированных налоговых накладных» выступила Татьяна Лисовец, старший партнер АО «Соколовский и Партнеры». Спикер отметила, что сама по себе идея внедрения системы для добросовестнвх налогоплательщиков довольно положительная. Тем не менее, на практике за несколько месяцев ее работы получился совершенно иной результат. Более подробно спикер рассказала о порядке обжалования нерегистрации и механизмах обжалования решений контролирующих органов.

Кроме того спикер порекомендовала обращаться в Совет бизнес-омбудсмена, поскольку примерно 95% решений по нерегистрации отменяются и налоговые накладные регистрируются.

«В нашей стране налоги давно не служат тому, чему они предназначены. Налоги являются элементом финансового и политического довления на неугодных», – начал свой доклад Семен Ханин, управляющий партнер ЮК AMBER Corporation. Расказывая о перспективах существования НДС спикер отметил, что этот налог возможно будет уплачивать из другой базы, поскольку на сегодня он уже не отвечает вызовам мировой системы налогообложения.

Геннадий Войцицкий, партнер МЮФ Baker MacKenzie, рассказал о мировом опыте рассмотрения влпроса о введении налога на выведенный капитал. В частности, спикер сообщил, что США отказалась от введения налога по политическим мотивам, по мнению Австрии введение этой системы является несправедливым, поскольку последуют убытки, неподлежащие возмещению. Кроме того, от данной илеии отказались Швеция и Швейцария, а в Македонии такой налог был отменен после пяти лет его существавания.

«Критикую ли я систему? Нет. Достигнем ли мы той цели, которую перед собой поставили разработчики соответствующего законопроекта?», – задался вопросом эксперт.

В свою очередь о результатах внедрения такого механизма рассказала Татьяна Шевцова, управляющий партнер АК «Капитал Плюс», один из авторов законопректа. В частности, спикер более подробно сообщила о механизмах внедрения и прогнозируемых результатах.