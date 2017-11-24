Министр финансов прогнозирует открытие уголовного производства в отношении него

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует открытие нового уголовного дела против него. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Экономическая правда.
Он сообщил, что в среду получил отрицательный ответ от Киевской ГФС на свои возражения по акту налоговой проверки.
Он предположил, что вскоре получит налоговое уведомление-решение – «прямой путь к уголовному делу и возможность для моих оппонентов сделать еще одну атаку и облить меня грязью, некоторые уже успели сделать фальшстарт».
«Напомню, это произошло в ответ на внедрение Минфином прозрачного возмещения НДС, блокирование внедрения коррупционной схемы НДС облигаций, отказ увеличивать финансирование прокуратуры, проведение реформы ГФС, активную позицию относительно ликвидации налоговой милиции и создания Службы финансовых расследований, борьбу с фиктивным НДС, в частности, на территории, за которую отвечает ГФС города Киева», – заявил он.
«Официальный ответ ГФС на мои обжалования просто поражает своей некомпетентностью и заангажированностью», – добавил г-н Данилюк.
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