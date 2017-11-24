Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 ноября 2017 года, 16:33

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Министр финансов прогнозирует открытие уголовного производства в отношении него

24 ноября 2017 года Источник:Экономічна правда

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует открытие нового уголовного дела против него. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Экономическая правда.

Он сообщил, что в среду получил отрицательный ответ от Киевской ГФС на свои возражения по акту налоговой проверки.

Он предположил, что вскоре получит налоговое уведомление-решение – «прямой путь к уголовному делу и возможность для моих оппонентов сделать еще одну атаку и облить меня грязью, некоторые уже успели сделать фальшстарт».

«Напомню, это произошло в ответ на внедрение Минфином прозрачного возмещения НДС, блокирование внедрения коррупционной схемы НДС облигаций, отказ увеличивать финансирование прокуратуры, проведение реформы ГФС, активную позицию относительно ликвидации налоговой милиции и создания Службы финансовых расследований, борьбу с фиктивным НДС, в частности, на территории, за которую отвечает ГФС города Киева», – заявил он.

«Официальный ответ ГФС на мои обжалования просто поражает своей некомпетентностью и заангажированностью», – добавил г-н Данилюк.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 47 (1039) от 21/11/17 Свежий номер

Телекоммуникации

№ 47 (1039)
Государство и юристы

Финальная игра

Судебная практика

Счетная плата

Тема номера:

Сети-лайт

Частная практика

Штатное расписание

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    aequo
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом