Сегодня 24 ноября 2017 года, 16:33

Министр финансов прогнозирует открытие уголовного производства в отношении него

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует открытие нового уголовного дела против него. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Экономическая правда.

Он сообщил, что в среду получил отрицательный ответ от Киевской ГФС на свои возражения по акту налоговой проверки.

Он предположил, что вскоре получит налоговое уведомление-решение – «прямой путь к уголовному делу и возможность для моих оппонентов сделать еще одну атаку и облить меня грязью, некоторые уже успели сделать фальшстарт».

«Напомню, это произошло в ответ на внедрение Минфином прозрачного возмещения НДС, блокирование внедрения коррупционной схемы НДС облигаций, отказ увеличивать финансирование прокуратуры, проведение реформы ГФС, активную позицию относительно ликвидации налоговой милиции и создания Службы финансовых расследований, борьбу с фиктивным НДС, в частности, на территории, за которую отвечает ГФС города Киева», – заявил он.

«Официальный ответ ГФС на мои обжалования просто поражает своей некомпетентностью и заангажированностью», – добавил г-н Данилюк.