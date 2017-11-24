Вопрос об экстрадиции судьи Николая Чауса решится не раннее марта 2018 года

Кишиневский суд сегодня перенес на 5 марта 2018 года рассмотрение дела об экстрадиции беглого украинского судьи-взяточника Николая Чауса. Суд перенесли, потому что еще не рассмотрена апелляция Чауса на отказ в предоставлении ему убежище.
При этом окрестности суда округа Буюкань были обклеены листовками с оповещением о розыске Николая Чауса.
На заседание журналистов не пустили с угрозами вызвать охрану суда, аргументировав это тем, что судья оставляет за собой право запретить посещение процесса.
Заседание продлилось всего пять минут, его перенесли на 5 марта 2018 года, сообщил адвокат Чауса Юлиан Балан.
«Связанно это с тем, что суд еще не рассмотрел апелляцию Николая Чауса по решению президента об отказе ему в экстрадиции. Когда апелляция будет рассмотрена, суд будет решать, экстрадировать Николая или нет. Апелляцию будут рассматривать 19 февраля», – рассказал защитник.
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