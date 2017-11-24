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Сегодня 24 ноября 2017 года, 15:02

СБУ подозревает производителя одежды в финансировании терроризма

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили известного производителя одежды на финансировании террористической организации «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает «Украинская ПРАВДА».

Отмечается, что по данным правоохранителей, предприниматели изготавливали одежду на оккупированной территории Луганской области.

«Изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей территории Украины. По информации спецслужбы, дельцы платили «налоги» так называемым государственным органам «ЛНР», деньги использовались, в частности для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков», – сообщает СБУ.

Сообщается, что следователи провели обыски в офисах и складских помещениях в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях, где обнаружили документацию и значительное количество готовой к реализации продукции.

«Дельцы подделывали документы по изготовлению продукции якобы на территории РФ и других стран и на их основании ввозили товар через таможенную границу Украины для реализации», – сказано в заявлении.

Сейчас продолжается досудебное расследование, предпринимателям инкриминируют отмывание и легализацию доходов, финансирования терроризма и другие статьи Уголовного кодекса.

По данным источников «УП» речь идет о производителе «Gloria-Jeans».