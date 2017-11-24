Сегодня 24 ноября 2017 года, 15:02

Минздрав: к ребенку с температурой должен приехать врач неотложной помощи, а не экстренной

Чтобы гарантировать помощь всем, нужно развивать систему неотложной помощи на первичном звене. Тогда работники экстренной медицинской службы смогут эффективно разделять вызовы на нуждающиеся приезда бригады экстренной помощи вместе с госпитализацией пациента и такие, где достаточно приезда врача неотложной помощи, которую оказывает врач первичного звена (семейный врач, терапевт или педиатр). Также это возможно путем консультаций по телефону. «Дети с высокой температурой, люди с высоким давлением и состояниями, которое не угрожает жизни именно сейчас не останутся без помощи! К ним приедет или проконсультирует врач, однако не экстренной, а неотложной помощи», – сообщается в релизе Министерства здравоохранения Украины.

«Мировой опыт говорит: каждая минута задержки экстренной медицинской помощи уменьшает шансы выжить на 5%. Когда медики-екстренники выезжают по просьбе пациентов, которым бы помогла консультация семейного врача, они рискуют опоздать помочь человеку, для которого каждая минута – это вопрос жизни или смерти», – говорится на сайте Министерства.