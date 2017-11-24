Сегодня 24 ноября 2017 года, 16:33

Типовой договор аренды земли будет содержать показатели качества почвы

Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» от 22 ноября с.г. №890.

Данным актом вносятся изменения в Порядок определения и возмещения убытков собственникам земли и землепользователям и Типовом договоре аренды земли.

В частности, вводится фиксация в договоре аренды показателей качественных характеристик почвенного покрова земельного участка на момент его передачи в аренду. Это даст возможность контролировать эффективное и рациональное использование арендаторами земельных участков.

Постановление предусматривает возмещение арендодателю-собственнику земельного участка убытков в случае ухудшения качества почвенного покрова арендованного земельного участка или приведения его в непригодное для использования по целевому назначению состояние. Также устанавливаются конкретные сроки уплаты арендной платы за пользование земельным участком и устанавливается ответственность в случае несвоевременной уплаты.

Документ доступен по ссылке.