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АМКУ дал согласие на ряд сделок при участии «Ощадбанка»

24 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины опубликовал решения от 23 ноября 2017 года.

В частности, предоставлено разрешение ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») на приобретение контроля над активами ООО «Компания «Нитеко» (Киев), обеспечивающих возможность осуществления хозяйственной деятельности по сдаче в аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставления гостиничных услуг.

Также было предоставлено разрешение ЗАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») на приобретение контроля над активами ОАО «Строительные технологии» (Киев), обеспечивающих возможность осуществления хозяйственной деятельности по сдаче в аренду офисных помещений.

При этом было предоставлено разрешение компании «Нитеко» на приобретение контроля над активами «Ощадбанка», обеспечивающими возможность осуществления хоздеятельности по сдаче в аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставления гостиничных услуг, путем приобретения права пользования активами. Кроме того, предоставлено разрешение ЗАО «Строительные технологии» на приобретение контроля над активами «Ощадбанка», обеспечивающими возможность осуществления хоздеятельности по сдаче в аренду офисных помещений, путем приобретения права пользования активами.

Остальные решения доступны по ссылке.

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