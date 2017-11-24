АМКУ дал согласие на ряд сделок при участии «Ощадбанка»

Антимонопольный комитет Украины опубликовал решения от 23 ноября 2017 года.
В частности, предоставлено разрешение ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») на приобретение контроля над активами ООО «Компания «Нитеко» (Киев), обеспечивающих возможность осуществления хозяйственной деятельности по сдаче в аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставления гостиничных услуг.
Также было предоставлено разрешение ЗАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») на приобретение контроля над активами ОАО «Строительные технологии» (Киев), обеспечивающих возможность осуществления хозяйственной деятельности по сдаче в аренду офисных помещений.
При этом было предоставлено разрешение компании «Нитеко» на приобретение контроля над активами «Ощадбанка», обеспечивающими возможность осуществления хоздеятельности по сдаче в аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставления гостиничных услуг, путем приобретения права пользования активами. Кроме того, предоставлено разрешение ЗАО «Строительные технологии» на приобретение контроля над активами «Ощадбанка», обеспечивающими возможность осуществления хоздеятельности по сдаче в аренду офисных помещений, путем приобретения права пользования активами.
Остальные решения доступны по ссылке.
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