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Обязанности председателя Голосеевского райсуда Киева продолжит выполнять старший по возрасту судья

24 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

22 ноября 2017 года в Голосеевском районном суде города Киева в очередной раз было созвано собрание коллектива для избрания председателя и заместителя председателя этого суда. К участию в собрании прибыли только 12 из 21 действующих судей этого суда. Всего в суде 26 должностей судей. Для открытия собрания необходимо 14 человек, сообщили в пресс-службе суда. Поэтому из-за отсутствия кворума собрание не состоялось.

Напомним, что в апреле этого года закончились полномочия у главы и заместитель председателя этого суда и с тех пор коллектив не может выбрать руководителей.

В связи с выше указанным обязанности председателя Голосеевского районного суда города Киева продолжает выполнять старший по возрасту судья Николай Шкирай.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

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