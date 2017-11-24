Сегодня 24 ноября 2017 года, 12:00

Обязанности председателя Голосеевского райсуда Киева продолжит выполнять старший по возрасту судья

22 ноября 2017 года в Голосеевском районном суде города Киева в очередной раз было созвано собрание коллектива для избрания председателя и заместителя председателя этого суда. К участию в собрании прибыли только 12 из 21 действующих судей этого суда. Всего в суде 26 должностей судей. Для открытия собрания необходимо 14 человек, сообщили в пресс-службе суда. Поэтому из-за отсутствия кворума собрание не состоялось.

Напомним, что в апреле этого года закончились полномочия у главы и заместитель председателя этого суда и с тех пор коллектив не может выбрать руководителей.

В связи с выше указанным обязанности председателя Голосеевского районного суда города Киева продолжает выполнять старший по возрасту судья Николай Шкирай.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».