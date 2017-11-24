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Telegram отозвал иск к бывшему топ-менеджеру на 100 млн рублей

24 ноября 2017 года Источник:Pravo.ru

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску компании «Телеграф» к Антону Розенбергу в связи с отказом истца от заявленных требований.

Заявление поступило в суд 17 августа 2017 года. Тогда истец заявил о разглашении коммерческой тайны и предъявил требования на 100 млн руб. Отказ компании от иска связан с заключенным ранее мировым соглашением в рамках дела, в котором г-н Розенберг пытался доказать, что «Телеграф» незаконно уволил его с должности «директора особых направлений». Иск Антона Розенберга был подан немногим раньше, 7 августа, дело рассматривал Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Он утверждал, что его уволили незаконно, не выплатили премию и долг по зарплате. Как рассказывал Розенберг, его будущая жена (на тот момент возлюбленная) понравилась Николаю Дурову, брату Павла Дурова. Когда Розенберг попытался воспрепятствовать ухаживаниям за своей супругой, его уволили за прогулы. Хотя, по словам экс-сотрудника, работал он на дому.

В рамках этого спора стороны утвердили мировое соглашение. По его условиям «Телеграф» обязуется выплатить уволенному зарплату за вынужденные прогулы в размере 1,5 млн рублей и компенсацию за моральный ущерб в 60 тыс. рублей. Также в трудовой книжке Розенберга будет указано, что он уволился по собственному желанию 24 октября 2017 года. Кроме того, стороны обязались отозвать иски друг к другу и не подавать их повторно. Сам Розенберг тогда заявил, что «рассматривает мировое соглашение как признание своей правоты».

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