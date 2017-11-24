Сегодня 24 ноября 2017 года, 12:00

АЮУ требует объективного расследования дела об избиении судьи Ларисы Гольник

Ассоциация юристов Украины прокомментировала инцидент, который произошел 22 ноября 2017 года, когда неизвестные лица совершили нападение на судью Октябрьского районного суда Полтавы Ларису Гольник и ее мужа, который пытался защитить жену.

Неизвестные лица в масках били их палками, чем нанесли супругам увечья. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины.

Ранее, в 2016 году судья заявляла о попытках давления на нее городским головой из-за отказа принять взятку за решение дела в пользу последнего. По указанным фактам осуществлялось расследование.

Андрей Стельмащук, президент АЮУ, выразил надежду на оперативное, всестороннее, полное и беспристрастное расследование совершенного преступления и отметил: «Изменение судебной системы и восстановление доверия к суду является общей задачей правового сообщества и государства. Судьи, которые изменяют систему изнутри, разоблачая ее недостатки, но не, толерируя противоправные практики, должны чувствовать как поддержку общества, так и защиту государства. Ненадлежащее реагирование государства, в частности, правоохранительной системы на случаи давления на судей угрожает процессу построения здоровой от коррупции судебной системы.

Нападение на судью Октябрьского районного суда города Полтавы Ларису Гольник, ранее публично заявившей о давлении на нее и попытке подкупа, требует немедленного расследования. Отсутствие должной реакции со стороны государства и неспособность реализовать на практике принципа неотвратимости наказания в отношении лиц, организовавших и совершивших нападение на судью-обличительницу, будет свидетельствовать о неискренности государства в вопросе построения действительно независимой судебной системы.

Ассоциация юристов Украины, как ведущее профессиональное сообщество, подчеркивает необходимость надлежащего расследования этого дела и требует привлечения к ответственности виновных в совершении преступления».

Ассоциация отмечает, что международные документы и национальное законодательство гарантируют независимость и неприкосновенность судьи.

Консультативный совет европейских судей в Заключении № 1 (2001) по стандартам независимости судебной власти и несменяемости судей отмечает, что независимость судов является предпосылкой верховенства права и основополагающей гарантией справедливого суда.

В Основных принципах независимости судебных органов, одобренных резолюциями 40/32 и 40/146 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября и 13 декабря 1985 года, указано, что судебные органы решают дела без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого или косвенного.

Об этом говорится на сайте АЮУ.