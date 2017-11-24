Вчера вечером Конституционный Суд Украины принял первое в этом году решение. О том, что судьи смогли прийти к консенсусу, на своей странице в сети facebook написал судья КСУ Станислав Шевчук.
Согласно повестке дня, вчера КСУ в закрытом режиме продолжал рассмотрение только одного дела – «справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України».
Вероятно, именно по нему было принято решение.
Отметим, что спорными нормами устанавливается правило об автоматическом продлении меры пресечения, если стороны не ходатайствуют об обратном.
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