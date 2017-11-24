Сегодня 24 ноября 2017 года, 12:00

В Еврокомиссии оценили конкурсный отбор судей в новый ВС

В Европейской комиссии назвали «чрезвычайно прозрачным» процесс отбора судей в Верховный Суд. Соответствующее заявление сделал председатель группы поддержки Украины в ЕК Петер Вагнер.

«Для нас нет сомнения, что процесс отбора и назначения был очень прозрачным. Это действительно что-то, за что Украине необходимо аплодировать», - подчеркнул г-н Вагнер.

Вместе с тем он заявил, что понимает представителей общества, которые ставили под сомнение чистоту некоторых судей, номинированных в итоге. Поэтому теперь, по его словам, особое внимание следует уделить выборам председателя Верховного Суда и председателей палат.

«Сейчас крайне важно, чтобы Верховный Суд начал работу. И смотря, кто возглавит суд и кто возглавит его палаты, члены Верховного Суда сами посмотрят на чистоту тех, кто будет избран на эти ключевые позиции», - отметил Вагнер.