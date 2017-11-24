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Свыше 1300 иностранцев имеют запрет на въезд на Украину из-за посещения Крыма

24 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Госпогранслужба системно принимает меры, направленные на противодействие актам агрессии, аннексии АР Крым и противоправным действиям на государственной границе. Одно из направлений - это выявление и привлечение к ответственности лиц, посещавших оккупированную территорию АР Крым вопреки установленному порядку. Об этом говорится на сайте МВД Украины.

Так, с начала года уже составлено более 2 тысяч админпротоколов по статье 204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято более 1300 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе почти сотне артистов и деятелей культуры.

Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 800 человек, которые, возможно, находились на ВОТ АР Крым.

Отметим, что согласно законодательству в случае нарушения иностранцами правил пересечения границы из АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину.

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины обращает внимание граждан Украины и других государств, нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым через закрытые Правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (статья 332-1 УК Украины) и административную (статья 204-1 и статья 204-2 КУоАП) ответственность.

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