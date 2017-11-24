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НАБУ проводит оценку возможных рисков, связанных с передачей дел от Генпрокуратуры

24 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит оценку возможных рисков, связанных с передачей дел от Генеральной прокуратуры. Как сообщает пресс-служба НАБУ, учитывая то, что в связи с окончанием полномочий следственных органов осуществлять расследование законом предусмотрена передача в НАБУ подследственных ему производств, зарегистрированных до декабря 2015 года. Национальное бюро не видит оснований не принимать материалы таких производств от Генеральной прокуратуры Украины.

В пресс-службе сообщают, что на данный момент НАБУ оценивает все возможные риски, связанные с передачей дел от ГПУ. В ближайшее время Национальное агентство предоставит свои предложения по минимизации рисков.

Как известно, 20 ноября 2017 года закончились полномочия следственных органов по осуществлению предварительных расследований по уголовным производствам, которые относятся к подследственности НАБУ и зарегистрированы до декабря 2015 года.

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Комментарии:»

Ананизаторы 24 ноября 2017 года 09:48 #

В законе что-то написано про "АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛ?))))))"

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